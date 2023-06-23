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"Нафтогаз" начал принудительное взыскание с РФ $5 миллиардов компенсации за убытки в Крыму

Пятница, 23 июня 2023, 09:40 - Экономическая правда

"Нафтогаз" и 5 компаний группы подали ходатайство в суд США о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало РФ выплатить 5 млрд долл (с процентами) компенсации за убытки и утраченное имущество в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Поэтому, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ", - пояснили в компании.

"Поскольку Россия добровольно не уплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", - заявил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения является обязательным, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции, добавили в "Нафтогазе".

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Напомним:

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года.

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Экономическая правда

Нафтогаз Россия суд Крым
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