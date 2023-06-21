Среднесрочный план реконструкции Украины будет подготовлен в сотрудничестве с ЕС - Домбровскис

Украина подготовит среднесрочный план реконструкции в сотрудничестве с ЕС.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Комментируя заявленную накануне инициативу о предоставлении Евросоюзом Украине EUR50 млрд финансового резерва на 2024-2027 гг., Домбровскис рассказал, каких направлений коснется план реконструкции.

"Этот план объединит необходимые инвестиции и реформы не только для помощи в реконструкции, но и для помощи в "зеленой" и цифровой трансформации экономики, а также помощи с реформами, необходимыми Украине для вступления в ЕС", - заявил Домбровскис.

По его словам, в этом контексте актуализируются вопросы военного страхования инвестиций.

"И это на самом деле одна из тем сегодняшней конференции, в частности вопрос военного страхования, потому что очевидно, что в нынешних условиях проблема для бизнеса, который приходит в Украину для инвестиций, для ведения различных видов экономической деятельности, заключается в покрытии рисков страны и военного страхования", - пояснил вице-президент ЕК.

Он отметил, что поэтому так важно, что сейчас ЕБРР выступает с инициативой по запуску экспериментальной схемы военного страхования.

"Мы планируем подписать соглашение о работе над этой экспериментальной схемой позже сегодня, чтобы покрыть возможные потребности в финансировании", - сообщил Домбровскис.

Он рассказал, что ЕС также работает над пилотным проектом схем гарантирования экспортных кредитов в Украину.

Среди других инициатив он назвал предоставление Еврокомиссией гарантии на EUR100 млн для проекта Европейского инвестбанка по восстановлению инфраструктуры и обеспечения поддержки бизнеса, а также анонсировал подписание двух других соглашений о поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Также, по его словам, кроме мобилизации помощи доноров на уровне государств и МФО новый пакет ЕС нацелен и на мобилизацию частного сектора для поддержки восстановления Украины.

Напоминаем:

ЕС обещает покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года. По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, к 2027 году дефицит в украинской финансовой системе составит около EUR60 млрд. Потребности в быстром восстановлении составят около EUR50 млрд. Это означает, что в целом дефицит составит EUR110 млрд до 2027 года.