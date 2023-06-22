Гусева уволят с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Facebook Юрій Гусєв

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев покинет свой пост.

Об этом сообщили источники ЭП, касающиеся отрасли.

Собеседники добавили, что увольнение Гусева не стало неожиданностью, поскольку этот вопрос вызревал некоторое время.

Об уходе Гусева ранее сообщила liga.net.

Источники издания назвали двух претендентов на должность главы госконцерна, который должен быть реформирован в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Это заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев и действующий генеральный директор ГП "Завод имени В.А. Малышева" Герман Сметанин.

Юрий Гусев занимает должность руководителя "Укроборонпрома" с декабря 2020 года.

Напоминаем:

Регистрация правопреемника "Укроборонпром" - акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" - будет проведена после определения правительством лица, которое должно произвести регистрацию новой оборонной компании.

Реформа госконцерна "Укроборонпром", заключающаяся в его превращении в акционерное общество, остается заблокированной - перед ее утверждением на заседании правительства исчезли ключевые пункты, позволявшие зарегистрировать новую оборонную компанию.

В апреле сообщалось, что анонсированная премьер-министром Денисом Шмыгалем реформа госконцерна "Укроборонпром", а именно превращение его в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", пока не началась из-за отсутствия опубликованного постановления на сайте правительства.

21 марта стало известно, что Кабмин образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования госконцерна "Укроборонпром".