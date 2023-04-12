Реформа "Укроборонпрому" досі не розпочалась: немає постанови уряду

Анонсована прем’єр-міністром Денисом Шмигалем реформа держконцерну "Укроборонпром", а саме перетворення його на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", поки не розпочалася через відсутність опублікованої постанови на сайті уряду.

Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія (НАКО).

"На засіданні Уряду 21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Станом на 11.04.2023 зазначена постанова оформлюється відповідно до регламентних вимог", - йдеться в листі Секретаріату Кабінету Міністрів, який є у розпорядженні НАКО.

Наразі документ відсутній у публічному доступі. Проєкт постанови був поданий уряду ще в червні 2022 року. Відповідно, загалом над документом працюють понад 9 місяців.

У НАКО наголошують, що без постанови Кабміну, перетворення "Укроборонпрому" розпочатися не може.

"Відтак вкотре відкладаються старт корпоративної реформи оборонної галузі, яка покликана зробити систему управління державними виробниками зброї прозорою і незалежною від впливу політиків та відкрити доступ до додаткових фінансових інструментів", - резюмували в організації.

Нагадуємо:

21 березня стало відомо, що Кабмін утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення держконцерну "Укроборонпром".