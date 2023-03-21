Кабмін перетворив "Укроборонпром" на "Українську оборонну промисловість"

Кабмін утворив акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" шляхом перетворення держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Як уточнив Мельничук, 100% акцій АТ належать державі.

Також затверджено статут АТ "Українська оборонна промисловість" та положення про наглядову раду АТ.

"Установлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн 071 тис гривень і формується за рахунок майна державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства", - додав він.

"Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі.

Тому запроваджуємо ефективну модель управління для нового підприємства. Створюємо умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Корпоратизація "Укроборонпрому" передбачена законом, який Верховна Рада ухвалила ще у липні 2021 року.

За законом, перший етап реформування передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації і перетворення Концерну в акціонерне товариство.

Другий етап передбачає створення галузевих бізнес-об'єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу "Укроборонпрому".

На третьому етапі має завершитися перетворення концерну в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі.

Повідомлялось, що трансформація торкнеться 137 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 з яких знаходиться на тимчасово окупованих Росією територіях.

Очікується, що реалізація передбачених законом норм дозволить державним оборонним підприємствам залучати прямі (зокрема, іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння і військової техніки.

Економічна правда