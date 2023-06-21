Украина ставит цель нарастить долларовый ВВП в 6,2 раза за десять лет - конференция в Лондоне



Украина ставит цель за десять лет увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) до $1 трлн.

Об этом заявила первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в среду.

Согласно оценкам Минфина, в 2022 году ВВП Украины упал с более $200 млрд до $161 млрд. Рост за десять лет до $1 трлн означает ежегодное увеличение номинального ВВП Украины в долларах на 20%.

Свириденко отметила, что восстановление Украины потребует от $500 млрд до $900 млрд, значительную часть из которых составят частные инвестиции.

"Это позволит сделать экономику страны мощной и повысить жизненный уровень до европейского", - сказала она.

По ее словам, для этого правительство планирует обеспечить свободу бизнеса, снизить перераспределение через бюджет до 25% ВВП и налоговую нагрузку на бизнес.

Учитывая это, она призвала к стратегическому партнерству по достижению этих целей.

Первый вице-премьер добавила, что Украина также нацелена на осуществление зеленого перехода, увеличение производства "зеленой энергии", создание полных циклов от добычи до производства готовой продукции из критических материалов.

"Чрезвычайно важно осуществить переход транспортных путей от бывших советских путей к европейским", - отметила также Свириденко, назвав среди приоритетных задач развитие и речного транспорта.

Напоминаем:

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Это первый подобный проект.

Программа страхования военных рисков для инвестиций в украинскую экономику от MIGA даст зеленый свет тем бизнесменам, которые ждут возможности начать работу над восстановлением нашей страны.

Украина подготовит среднесрочный план реконструкции в сотрудничестве с ЕС. Этот план объединит необходимые инвестиции и реформы не только для помощи в реконструкции, но и для помощи в "зеленой" и цифровой трансформации экономики, а также помощи с реформами, необходимыми Украине для вступления в ЕС

ЕС обещает покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.