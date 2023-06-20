В Раде предлагают наказывать обменники, не принимающие старую или изношенную валюту
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за отказ или ограничение в совершении валютных операций.
Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.
Проект закона №9404 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за незаконные отказы или ограничения в совершении наличных валютных операций депутаты зарегистрировали во вторник, 20 июня.
Пока сам текст законопроекта, пояснительная записка и другие сопроводительные документы к нему отсутствуют.
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Напоминаем:
Сообщалось, что государственный ПриватБанк с 29 мая приостановил прием доллара и евро в своих терминалах.
В НБУ назвали ситуацию со старыми долларами "искусственной" – ожидают, что ситуация с отказом банков и обменников принимать старые или изношенные банкноты стабилизируется.
Впоследствии государственный ПриватБанк объявил, что с 22 июня возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания.