У НБУ назвали ситуацію з старими доларами "штучною": обіцяють врегулювати ситуацію

У Нацбанку очікують, що ситуація з відмовою банків та обмінників приймати старі або зношені банкноти стабілізується.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час пресбрифінгу.

Днями регулятор провів зустрічі з представниками банків та небанківських установ щодо проблеми обміну зношених або старих банкнот.

За словами Гелетія, проблему з обміном валют у Нацбанку вважають штучною

"Ми пояснили наше бачення і спостерігаємо виникнення, на нашу думку, штучної ситуації щодо зношеності. Почули думки представників банківського й небанківського сектору, які зміни, на їхню думку, сприятимуть покращенню ситуації", - розповів він.

Заступник голови НБУ наголосив, що цієї проблеми не було ні в лютому, ні в березні, і вона була інформаційно "роздмухана" більшою мірою в травні. Зараз регулятор та учасники ринку працюють над вирішенням ситуації.

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