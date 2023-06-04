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П​​риватБанк припинив прийом доларів і євро у своїх терміналах– ЗМІ

Неділя, 4 червня 2023, 13:00 - Ігор Пилипів

Державний ПриватБанк з 29 травня зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

Про це повідомляє інформаційний портал "Мінфін" з посиланням на пресслужбу банку.

Зазначається, що наразі у терміналах самообслуговування відсутня можливість проведення операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів.

Для того, щоб провести відповідні операції клієнти можуть звернутися до каси відділення банку

"Досі Приват був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше, як і причин, через які її перестали надавати", – йдеться в повідомленні.

Видання додає, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

"Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і за два місяці закрили. Причина — старі купюри. На жаль, крім як на інкасо подіти їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо і закрили цей сервіс", –  пояснив "Мінфіну" член правління Ощадбанку (відповідальний за роздрібний бізнес) Антон Тютюн.

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Економічна правда.

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