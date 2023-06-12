Дело "Укргазбанка": судья предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-главы

Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления "Укргазбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу, несмотря на активные действия с его стороны по уклонению от следствия", - говорится в сообщении.

На сегодня в уголовном производстве о подозрении правоохранители сообщили 15 лицам.



Напоминаем:

САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен. В октябре 2022 года ВАКС назначил залог экс-директору департамента "Укргазбанка" в размере почти 40,2 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 миллионов гривен убытков "Укргазбанку" в виде содержания под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.