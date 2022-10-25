Шевченко прокомментировал объявление его в розыск: говорит о политизированности следствия

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Об этом он написал в Facebook.

"Объявляют в розыск скрывающихся. Я даже не представляю, что еще должен был сделать для сотрудничества со следствием", - заявил Шевченко.

Он отметил, что находясь на консульском учете в стране ЕС, официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

По словам Шевченко, он официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи "на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос".

"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством.

Но очевидно вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить "победу".

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Считаю, что объявление меня в розыск при изложенных выше обстоятельствах - лишнее подтверждение заангажированности и политизированности следствия. В своей правоте я уверен. Призываю НАБУ все же обеспечить открытость, прозрачность и беспристрастность процесса. Это еще называют – fairplay", - написал Шевченко.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 миллионов гривен убытков "Укргазбанку" в виде содержания под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Экономическая правда