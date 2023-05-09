Минфин привлек рекордную сумму от размещения ОВГЗ

Министерство финансов во вторник, 9 мая, провело рекордный аукцион ОВГЗ – разместило гособлигаций на сумму около 28,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 1,97 млрд. грн.

Гривневые ОВГЗ со сроком погашения 2 года под 19,69% разместили на 7,98 млрд грн.

Также были размещены облигации в долларах США со сроком погашения 6 месяцев под 4,75% на 179 млн долларов.

ОВГЗ в евро с погашением через 9 месяцев под 3,15% разместили на 297 млн евро.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 2 мая, разместило государственные облигации на 12,01 млрд грн (в эквиваленте).

Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 апреля, разместило государственные облигации на 16,3 миллиарда гривен, ставки не изменились.

Министерство финансов во вторник, 18 апреля, разместило гособлигаций почти на 10,9 млрд грн. Ставки по бумагам со сроком обращения 1,2 года снизились с 19,5% на прошлой неделе до 19%.