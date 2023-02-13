Кредиторы против нового предложения по реструктуризации долга "Нафтогаза" – Bloomberg

Последнее предложение по реструктуризации долга НАК "Нафтогаз Украины" сталкивается с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источник агентства рассказал, что группа кредиторов, консультируемых Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не соглашается с предложением компании по реструктуризации, поскольку считает, что "Нафтогаз" имеет возможность провести выплаты.

Эта группа оказывает достаточное влияние, чтобы помешать "Нафтогазу" получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации, добавил собеседник Bloomberg.

Согласно заявлению, отправленному фирмой в понедельник, группа кредиторов представила собственный план, учитывающий финансовое состояние "Нафтогаза", а также законные опасения относительно его необходимости полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру.

Кредиторы являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигации, срок погашения которых был первоначально в 2024 году.

Хотя противодействие группе может задержать устранение неплатежей, кредиторы не начали процесс ускорения выплат или ареста активов.