Правительство обновило набсовет "Укрэксимбанка"

Кабмин назначил новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка".

Об этом говорится в распоряжении правительства от 30 мая.

Так, правительство назначило независимыми членами наблюдательного совета: Сильвию Юми Ганссер-Поттс, Развана Мунтеану, Роберта С. Коссманна, Энгина Акчакочу, Доминика Меню и Ростислава Футала, при этом прекратив соответствующие полномочия Димитри Чичло, Доминика Меню, Ласло Урбана, Оляны Гордиенко, Сергея Коновца и Владислава Винярского.

Таким образом, среди независимых членов сохранил свое место в набсовете "Укрэксимбанка" Доминик Меню, в качестве представителей государства в него также входят Виктория Страхова, Юрий Буца и Юрий Терентьев.

Срок полномочий новых членов набсовета составит три года с даты вступления в должность, председателя правления "Укрэксимбанка" Сергея Ермакова уполномочили подписать соответствующие договоры.

Напомним:

Конкурсные отборы в наблюдательные советы "ПриватБанка", "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" начались одновременно 11 октября 2022 года с конечным сроком подачи заявок 11 ноября 2022 года.

Ранее ЭП писала, что, чтобы выполнить условия новой программы МВФ, Украина должна завершить формирование наблюдательных советов в госбанках.

Ранее правительство назначило новые наблюдательные советы в "ПриватБанке" и "Укргазбанке".

Экономическая правда