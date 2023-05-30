Новости 30 мая: Украина получит $900 млн от МВФ, Кабмин повысил тариф на электроэнергию

О МВФ. Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов второго транша.

О тарифах. Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.

Об отключениях света. В некоторых районах столицы применяются аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей есть в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях и Одессе.

В ДТЭК пояснили, что отключение электроэнергии по всей стране связано со срабатыванием автоматики из-за снижения частоты в энергосистеме. Позже Укрэнерго возобновило поставки электроэнергии потребителям.

Об ОВГЗ. Министерство финансов во вторник, 31 мая разместило гособлигаций на сумму около 11,3 млрд грн в эквиваленте.

Об обысках в УЗ. Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски у руководства "Укрзализныци". Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что дал Национальному антикоррупционному бюро разъяснения относительно возможных злоупотреблений в закупках для УЗ, хотя речь идет о периоде до его прихода на должность.

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