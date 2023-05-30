Минфин привлек 11 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставка одной из позиций снизилась

Министерство финансов во вторник, 31 мая разместило гособлигаций на сумму около 11,3 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,27% (ставка снизилась по сравнению с 18,5% на прошлой неделе) привлекли 5,6 млрд грн.

Полуторагодовые ОВГЗ под 19,5% разместили на 928 млн грн. В то же время гривневые ОВГЗ на 2,7 лет под 19,75% продали на 679 млн грн.

"Важно отметить, что благодаря военным облигациям с начала 2023 года в государственный бюджет привлечено более 101,4 млрд гривен", - добавили в министерстве.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 23 мая, разместило гособлигаций на сумму 10,8 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов во вторник, 16 мая разместило гособлигаций на сумму 7,03 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов во вторник, 9 мая, провело рекордный аукцион ОВГЗ - разместило гособлигаций на сумму около 28,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Экономическая правда