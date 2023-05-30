Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник
Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.
Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.
По словам источника, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения - его одобрили.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.
В Украине сейчас действуют три тарифа: два "социальные" для населения и один рыночный для бизнеса.
Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-ч, кто больше - 1,68 грн за кВт-ч.
Цена для юридических лиц, которая включает стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.
Ранее в своей статье ЭП рассказывала о причинах, которые подтолкнули власть к принятию непопулярного шага в виде повышения тарифа для населения.
В течение нескольких месяцев обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа, но в итоге приняли решение о повышении до 2,64 грн за кВт-ч.
Экономическая правда