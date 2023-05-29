Кабмін затвердив фінплан "Укрнафти": 12 мільярдів чистого прибутку і 9 мільярдів інвестицій

Кабінет міністрів 26 травня затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2023 рік.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 466-р.

За словами керівника компанії Сергія Корецького, фінплан, зокрема, передбачає:

74 млрд грн чистого доходу від діяльності;

12 млрд грн чистого прибутку;

25 млрд грн податкових виплат на користь держави (рента, податок на прибуток, ПДВ, оподаткування фонду оплати праці тощо);

9 млрд грн інвестицій, зокрема рекордні 5,5 млрд грн інвестицій у видобуток.

Корецький додав, що вперше за роки існування підприємства фінплан був підготовлений згідно із вимогами ЗУ "Про управління об‘єктами державної власності" та отримав 5 обов‘язкових висновків міністерств: Мінекономіки, Міноборони, Міненергетики, Мінцифри та Мінфіну.

Нагадуємо:

У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

ПАТ "Укрнафта" за результатами січня-квітня заробила близько 7 мільярдів гривень чистого прибутку - цей показник значно перевищує весь річний прибуток у 2020 та 2021 роках.