Минфин привлек 10,8 миллиардов от продажи гособлигаций

Министерство финансов во вторник, 16 мая разместило гособлигаций на сумму 10,8 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 452 млн грн.

Полуторагодовые ОВГЗ под 19,5% разместили на 1,6 млрд грн. В то же время гривневые ОВГЗ на 2,7 лет под 19,75% продали на 1,01 млрд грн.

Также на аукционе разместили долларовые облигации - со сроком обращения 9 месяцев под 4,5%, привлекая 208 млн долл.

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 16 мая разместило гособлигаций на сумму 7,03 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов во вторник, 9 мая, провело рекордный аукцион ОВГЗ - разместило гособлигаций на сумму около 28,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Экономическая правда