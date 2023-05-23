Минфин привлек 10,8 миллиардов от продажи гособлигаций
Министерство финансов во вторник, 16 мая разместило гособлигаций на сумму 10,8 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Так, от размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 452 млн грн.
Полуторагодовые ОВГЗ под 19,5% разместили на 1,6 млрд грн. В то же время гривневые ОВГЗ на 2,7 лет под 19,75% продали на 1,01 млрд грн.
Также на аукционе разместили долларовые облигации - со сроком обращения 9 месяцев под 4,5%, привлекая 208 млн долл.
Напомним:
Министерство финансов во вторник, 16 мая разместило гособлигаций на сумму 7,03 млрд грн в эквиваленте.
Министерство финансов во вторник, 9 мая, провело рекордный аукцион ОВГЗ - разместило гособлигаций на сумму около 28,5 миллиарда гривен в эквиваленте.
Экономическая правда