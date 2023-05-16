Минфин разместил гособлигаций на 7 миллиардов: ставка по бумагам в евро выросла

Министерство финансов во вторник, 16 мая разместило гособлигаций на сумму 7,03 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

От размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 191 млн грн.

В то же время гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2,4 года под 19,71% разместили на 2,01 млрд грн.

ОВГЗ в евро с погашением через 1 год под 3,22% разместили на 121 млн евро (ставка по сравнению с прошлой неделей выросла с 3,15%).

Напомним:

Министерство финансов во вторник, 9 мая, провело рекордный аукцион ОВГЗ - разместило гособлигаций на сумму около 28,5 миллиарда гривен в эквиваленте.

Экономическая правда