Российские активы Decathlon могут приобрести покупатели российских магазинов Reebok и Zara

Турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, указанные компании могут купить магазины и перезапустить их по модели франчайзинга. FLO Retailing ранее купила российский бизнес сети Reebok. Владелец Azadea Group - компания Daher Group - ранее приобрела российский бизнес испанской Inditex (магазины Zara, Bershka, Pull & Bear).

Переговоры продолжаются с семьей Мюлье, которая владеет холдингом, в который, помимо Decathlon, входят Leroy Merlin и Auchan.

По словам собеседников газеты, если сделка состоится, то не раньше осени. Один из источников рассказал, что смотреть активы Decathlon также приезжали "ближневосточные франчайзи компании", не уточнив, какие именно.

Отмечается, что FLO Retailing и Azadea Group рассматривают два варианта сделки: купить всю сеть и перезапустить магазины по модели франчайзинга или сделать то же самое, но с закрытием нескольких точек.

Сумма сделки неизвестна.

Decathlon - крупнейший в мире производитель и продавец спорттоваров.

Компания приостановила работу 57 магазинов в РФ в марте 2022 года после вторжения России в Украину и санкций против РФ.

Напоминаем:

Французская сеть магазинов Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России. Кто будет покупателем, неизвестно.

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon заявила, что продает свои российские активы.

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня 2022 года приостанавила деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.

В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.

Экономическая правда