Decathlon у Росії закриє магазини та продажі на сайті
Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.
Про це повідомляється на російському сайті мережі.
Причиною зупинки роботи в Decathlon називають труднощі з поставками і обіцяють, що клієнти отримають всі вже оформлені замовлення.
До 26 червня включно буде відкрито 36 магазинів у 16 регіонах. На сайті можна буде оформити покупку до 22:00.
"26 червня ми тимчасово призупиняємо діяльність у Росії", - йдеться у заяві компанії.
Нагадаємо:
У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.
Економічна правда
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