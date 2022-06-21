Всі розділи
Укр / Рус

Decathlon у Росії закриє магазини та продажі на сайті

Вівторок, 21 червня 2022, 09:20 - Олексій Павлиш

Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.

Про це повідомляється на російському сайті мережі.

Причиною зупинки роботи в Decathlon називають труднощі з поставками і обіцяють, що клієнти отримають всі вже оформлені замовлення.

До 26 червня включно буде відкрито 36 магазинів у 16 ​​регіонах. На сайті можна буде оформити покупку до 22:00.

"26 червня ми тимчасово призупиняємо діяльність у Росії", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо:

У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

ритейл компанії Росія
Матеріали за темою
Іспанська мережа Mango відмовиться від прямих продажів у РФ і передасть свої магазини франчайзі 20 червня 2022, 10:14
АМКУ не надавав дозволу французам на покупку мережі магазинів Brocard 16 червня 2022, 16:12
Найбільше вакансій припадає на магазини – дослідження 16 червня 2022, 13:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті