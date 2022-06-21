Decathlon у Росії закриє магазини та продажі на сайті

Французька мережа спортивних товарів Decathlon з 27 червня призупиняє діяльність в РФ: будуть закриті як магазини, так і продаж на сайті.

Про це повідомляється на російському сайті мережі.

Причиною зупинки роботи в Decathlon називають труднощі з поставками і обіцяють, що клієнти отримають всі вже оформлені замовлення.

До 26 червня включно буде відкрито 36 магазинів у 16 ​​регіонах. На сайті можна буде оформити покупку до 22:00.

"26 червня ми тимчасово призупиняємо діяльність у Росії", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо:

У березні Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території РФ: компанія обіцяла продовжити підтримувати 2500 працівників у Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда