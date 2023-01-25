Сеть Decathlon продает все активы в России

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Французская сеть спортивных магазинов Decathlon продает свои российские активы.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на РБК.

По информации трех источников, Decathlon рассчитывает продать полностью весь бизнес.

По словам еще одного источника, ритейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

В общей сложности в России насчитывалось 57 магазинов Decathlon, все они закрыты.

Напоминаем:

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.

В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.