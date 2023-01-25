Все разделы
Укр / Рус

Сеть Decathlon продает все активы в России

Среда, 25 января 2023, 12:18 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon продает свои российские активы.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на РБК.

По информации трех источников, Decathlon рассчитывает продать полностью весь бизнес.

По словам еще одного источника, ритейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

В общей сложности в России насчитывалось 57 магазинов Decathlon, все они закрыты.

Напоминаем:

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.

В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.

Россия бизнес война
Материалы по теме
Российский "Газпромбанк" не будет осуществлять переводы в долларах США: причина 24 января 2023, 18:55
Полностью вышли из РФ только 6% иностранных компаний, 40% – даже не собираются – KSE 24 января 2023, 18:21
"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина сократит производство 24 января 2023, 17:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте