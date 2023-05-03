Новости 3 мая: "Укрнафта" хочет себе отобранную компанию Коломойского, оккупанты на ЗАЭС убегают в отпуска

О чем говорили сегодня?

О военных. Возвращение выплат военным в 30 тысяч гривен возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в частности НДС на 4% и военного сбора втрое

Об оккупантах. Поставленное россиянами "руководство" ЗАЭС массово и экстренно уходит в отпуска - подыскивает пути для эвакуации со станции во время контрнаступления ВСУ

О финансах. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, открытых в НБУ для помощи Украине

О технологиях. Владелец Facebook, компания Meta, заявила, что разоблачила поставщиков вредоносного программного обеспечения, которые используют интерес общественности к ChatGPT, чтобы заманить пользователей к загрузке вредоносных программ и расширений для браузеров.

Об "Укрнафте". Компания "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ВК "Укрнефтебурение", которую накануне государство забрало у Игоря Коломойского и партнеров

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Пенсия, смерть и работы. Старение населения бросает вызов мировой экономике

Конкуренция между странами за право продолжать богатеть обостряется. Далее в центре внимания будет борьба за потребительские рынки и рабочую силу.

Обучение в украинских университетах: сколько стоит и когда окупится

Сколько стоит обучение в вузах в Украине и за какое время оно может окупиться - на примере университетов из топ-100.