Новости 3 мая: "Укрнафта" хочет себе отобранную компанию Коломойского, оккупанты на ЗАЭС убегают в отпуска
О чем говорили сегодня?
О военных. Возвращение выплат военным в 30 тысяч гривен возможно только за счет увеличения налоговой нагрузки, в частности НДС на 4% и военного сбора втрое
Об оккупантах. Поставленное россиянами "руководство" ЗАЭС массово и экстренно уходит в отпуска - подыскивает пути для эвакуации со станции во время контрнаступления ВСУ
О финансах. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, открытых в НБУ для помощи Украине
О технологиях. Владелец Facebook, компания Meta, заявила, что разоблачила поставщиков вредоносного программного обеспечения, которые используют интерес общественности к ChatGPT, чтобы заманить пользователей к загрузке вредоносных программ и расширений для браузеров.
Об "Укрнафте". Компания "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ВК "Укрнефтебурение", которую накануне государство забрало у Игоря Коломойского и партнеров
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Пенсия, смерть и работы. Старение населения бросает вызов мировой экономике
Конкуренция между странами за право продолжать богатеть обостряется. Далее в центре внимания будет борьба за потребительские рынки и рабочую силу.
Обучение в украинских университетах: сколько стоит и когда окупится
Сколько стоит обучение в вузах в Украине и за какое время оно может окупиться - на примере университетов из топ-100.