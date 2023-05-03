Навчання в українських університетах: скільки коштує та коли окупиться

Вступна кампанія-2023 стартує зовсім скоро. З 1 липня абітурієнти зможуть реєструвати особисті електронні кабінети вступника.

Перед багатьма майбутніми студентами постане питання не лише вибору університету та спеціальності, а й фінансових можливостей: яка професія буде прибутковою і дозволить швидко повернути гроші за контрактне навчання.

Скільки коштують послуги популярних українських університетів і скільки часу потрібно, щоб вони окупилися?

Як оцінювали Для оцінки взяті п'ять найкращих університетів України і п'ять найбільш популярних спеціальностей серед вступників. Далі визначається вартість навчання на бакалавраті в цих вузах за обраними спеціальностями за умови, що сума не змінюватиметься протягом чотирьох років навчання. За допомогою агрегаторів для пошуку роботи встановлена середня зарплата за останні три місяці за популярними спеціальностями у відповідних містах. Окупність навчання розрахована в "лабораторних умовах", тобто коли людина не витрачає гроші на житло, їжу, транспорт. Вартість навчання ділиться на середню зарплату відповідного працівника.

Найпопулярніші університети та спеціальності

Щорічно Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднює рейтинг 200 найкращих університетів України.

За підсумками 2022 року в п’ятірку найкращих увійшли такі заклади вищої освіти (ЗВО).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (КПІ). Харківський національний університет імені В. Каразіна. Національний університет "Львівська політехніка". Харківський політехнічний інститут.

Рейтинг найпопулярніших спеціальностей складає Міносвіти за кількістю поданих заяв. Вступна кампанія 2022 року показала такі результати.

Право – 44,1 тис. Комп'ютерні науки – 41,5 тис. Філологія – 36,5 тис. Менеджмент – 35 тис. Психологія – 34 тис.

Серед усіх доступних в Україні спеціальностей Міносвіти окремо виділяє напрям "Середня освіта". Її студенти в майбутньому стають учителями.

Хоча на цю спеціальність подали лише 6 924 заяви, саме вона очолює рейтинг спеціальностей за кількістю рекомендованих на бюджетне фінансування.

Вартість навчання

Найдорожче здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" – у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Право" – 227,2 тис грн. Навчання за популярною спеціальністю "Комп’ютерні науки" найдорожче у "Львівській політехніці" – 176 тис грн.

Джерело: сайти навчальних закладів

Здобути філологічну освіту, яка дозволяє викладати іноземні мови, найдорожче в КПІ – 175,2 тис грн. Найвища вартість навчання за спеціальностями "Психологія" та "Менеджмент" – у КНУ: 152 тис грн та 168 тис грн відповідно.

За скільки місяців окупиться навчання

Щоб порахувати, за який час окупиться навчання, слід визначити середню зарплату за відповідними професіями в містах, де розташовані університети з рейтингу.

Далі потрібно порахувати, скільки років доведеться працювати, щоб отримати зарплату, яка перекриє вартість навчання.

Джерело: work.ua

Розрахунок проводиться за такою формулою: вартість навчання на бакалавра / середню зарплату = час окупності. Обчислення проводиться за умови, що випускник працюватиме у тому місті, де навчався.

За скільки місяців окупиться навчання в КНУ ім. Т. Шевченка

Право – 12 місяців.

Комп’ютерні науки – 7 місяців.

Філологія – 8-10 місяців.

Менеджмент – 7 місяців.

Психологія – 12 місяців.

З підрахунку випливає, що найдовше треба відробляти навчання за спеціальністю "Право" (через високу вартість освіти) та "Психологія" (через низьку зарплату).

За скільки місяців окупиться навчання в КПІ

Право – 8 місяців.

Комп’ютерні науки – 7 місяців.

Філологія – 9 місяців.

Менеджмент – 6 місяців.

Психологія – 9 місяців.

Порівняно з університетом ім. Т. Шевченка, навчання в КПІ окупиться швидше, адже вартість освіти там нижча.

За скільки місяців окупиться навчання в ХНУ ім. В. Каразіна

Право – 9 місяців.

Комп’ютерні науки – 7 місяців.

Філологія – 6-7 місяців.

Менеджмент – 5 місяців.

Психологія – 3 місяці.

Виходячи з підрахунків, найдовше треба відробляти навчання за спеціальністю "Право", найшвидше – "Психологія".

Річ у тім, що рівень зарплат у цій професії в Харкові досить високий, але вибірка вакансій невелика. До неї, зокрема, потрапило кілька вакансій військового психолога із зарплатою до 50 тис грн.

За скільки місяців окупиться навчання в Львівській політехніці

Право – 8 місяців.

Комп’ютерні науки – 8-9 місяців.

Філологія – 9 місяців.

Менеджмент – 5 місяців.

Психологія – 10 місяців.

Найдовше тут окуповуватиметься навчання за фахом "Психологія". За спеціальністю "Менеджмент" це вдасться зробити вдвічі швидше, зокрема завдяки найнижчій вартості бакалаврату серед інших ЗВО.

За скільки місяців окупиться навчання в Харківській політехніці

Комп’ютерні науки – 8 місяців.

Філологія – 8 місяців.

Менеджмент – 6-7 місяців.

Психологія – 4 місяці.

Освіта психолога в Харківській політехніці також окупиться швидко – попри те, що вартість навчання майже найвища серед інших ЗВО з рейтингу.

Загалом за вказаною формулою всі спеціальності окупаються за рік і менше, однак, враховуючи ринкові реалії, нестабільну ситуацію в країні та можливості кожного випускника, час може відрізнятися.

Також варто зважати на те, у якому місті випускник працюватиме після закінчення навчання. Наприклад, якщо закінчити університет у Харкові, а працювати в Києві, окупність у більшості випадків буде швидшою.