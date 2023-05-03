У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає

Власник Facebook, компанія Meta, заявила, що викрила постачальників шкідливого програмного забезпечення, які використовують інтерес громадськості до ChatGPT, щоб заманити користувачів до завантаження шкідливих програм і розширень для браузерів.

Про це пише Reuters.

У Meta порівняли це явище з шахрайством з криптовалютами.

Зазначається, що з березня компанія виявила "близько 10 сімейств шкідливих програм і понад 1 000 шкідливих посилань", які рекламувалися як інструменти з популярним чат-ботом на основі штучного інтелекту.

У деяких випадках шкідливе програмне забезпечення надавало робочу функціональність ChatGPT разом із шкідливими файлами, зазначили в компанії.

Виступаючи на прес-брифінгу, присвяченому звіту, директор з інформаційної безпеки Meta Гай Розен сказав, що для зловмисників "ChatGPT - це нова криптовалюта".

Розен та інші керівники Meta заявили, що компанія готує захист від різноманітних потенційних зловживань, пов'язаних з генеративними технологіями ШІ, такими як ChatGPT, які можуть швидко створювати подібні до людських тексти, музику та інші твори мистецтва.

Законодавці відзначили, що ці інструменти можуть полегшити поширення дезінформаційних кампаній в Інтернеті.

Відповідаючи на запитання, чи використовується генеративний ШІ в інформаційних операціях, керівники Meta відповіли, що поки що зарано, хоча Розен сказав, що очікує, що "погані гравці" будуть використовувати ці технології, щоб "спробувати прискорити і, можливо, збільшити масштаби" своєї діяльності.

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