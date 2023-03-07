Спроба №2: НБУ розробив законопроєкт, який дозволить націоналізацію "Сенс Банку"

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Відповідний документ, а також супровідний лист до профільного комітету парламенту є у розпорядженні Економічної правди.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Цивільно процесуального кодексу, Господарського кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, а також до законів "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Ключова зміна, яку пропонує НБУ — зобов’язати регулятор визнавати банк неплатоспроможним та виводити його з ринку у разі, якщо проти власників такої установи застосовано українські та міжнародні санкції.

Нагадаємо, що Україна та ЄС застосували санкції проти ключових акціонерів "Сенс Банку", зокрема Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Це означає, що після ухвалення цього законопроєкту НБУ буде зобов’язаний визнати "Сенс Банк" неплатоспроможним та запропонувати уряду націоналізувати цей банк. У разі, якщо уряд погодиться на націоналізацію, то вона проходитиме за спрощеною процедурою.

Так, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Також, у ході націоналізації, держава не буде проводити процедуру бейл-ін — обміну зобов’язань банку перед пов’язаними з ним особами на додаткові акції банку. Такі зобов’язання банку (наприклад, депозити його власника) будуть просто анульовано, а самі кошти зараховано до доходів та капіталу установи.

Крім цього, законопроєкт вносить зміни до низки кодексів та інших законів, якими визначає, що єдиним можливим способом компенсації збитків підсанкційним власникам націоналізованого банку можуть бути лише репарації Росії.

Нагадаємо, що раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

Співрозмовники ЕП у регуляторі та парламенті стверджували, що метою ухвалення того закону було проведення націоналізації "Альфа-Банку" (з 1 грудня 2022 року — "Сенс Банку") російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Однак, як писала ЕП, ситуація з ліквідністю "Сенс Банку" у листопаді-грудні 2022 року почала покращуватися. Через це держава не могла застосувати закон та вивести банк з ринку. Відтак, постала необхідність розробляти нові зміни до закону, які б дозволили націоналізацію останнього великого банку російських олігархів, який працює в Україні.

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