Рада не проголосовала за законопроект, позволяющий национализировать банк Фридмана

Верховная Рада не приняла в целом законопроект №9107-1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. В частности, документ не поддержала фракция "Европейская солидарность".

Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

За проект закона проголосовали только 212 депутатов. На повторное второе чтение документ отправили 264 народных избранника.

Этот законопроект позволяет Национальному банку национализировать банки подсанкционных собственников, в частности, "Смысл банк" (ранее "Альфа банк").

"Плохая история, так как принятие законопроекта заложено пунктом в меморандуме МВФ", - добавляет Железняк.

Он объяснил, что голосование провалили, поскольку половина депутатов отсутствовала в зале, когда голосовали по правкам. Фракция "Слуга народа" отдала только 162 голоса, "ЕС" - 1 голос, "Голос" - 12, "Батьківщина" - 10.

Законопроект будет вынесен на повторное второе чтение уже в конце мая.

Напоминаем:

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Смысл Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, упрощающий процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

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