Комитет повторно одобрил законопроект, позволяющий национализировать банк Фридмана

Налоговый комитет Верховной Рады одобрил в повторном втором чтении законопроект по совершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1, который позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных владельцев.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его словам, документ поддержали 22 члена комитета, 1 - воздержался.

"Ожидаем рассмотрение в зале уже в мае. Правками никто не затягивал, думаю, на этот раз все будет хорошо и в зале с голосами", - резюмировал нардеп.

Напоминаем:

Верховная Рада 2 мая не приняла в целом законопроект №9107-1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. В частности, документ не поддержала фракция "Европейская солидарность".

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Смысл Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, упрощающий процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

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Экономическая правда