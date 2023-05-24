Новости 24 мая: оккупанты превращают ЗАЭС в военную базу, дело о "самой большой взятке в истории" пошло в суд

О ЗАЭС. Россияне продолжают милитаризацию территории ЗАЭС - в качестве логистической и военной базы они используют территорию трех энергоблоков

Об олигархах. Кабинет министров одобрил передачу в управление "Укрнафты" одну из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

О бизнесе. Французский миллиардер Бернар Арно - самый богатый человек мира - потерял 11,2 млрд долл за один день после обвала акций его конгломерата LVMH из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

О коррупции. Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Об энергетике. "Укргаздобыча" запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5 800 м, сейчас ее дебит составляет 580 тыс кубометров газа в сутки.

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Что осталось от "зеленой" энергетики в Украине

В каком сейчас состоянии сектор "зеленой" энергетики, какие крупные объекты потеряла страна и как власть планирует стимулировать восстановление и развитие отрасли.

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