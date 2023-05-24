"Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки

"Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 м, наразі її дебіт становить 580 тис кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" розповіли, що це одна з найпотужніших свердловин, що запустило "Укргазвидобування" за останні роки.

"Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб м. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної", - заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зазначається, що родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою, додали в "Нафтогазі".

"Нещодавно ми провели там сучасні 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати цю пошукову свердловину. Свердловина має складну похило-спрямовану конструкцію.

Її буріння та дослідження були складним викликом для команди геологів, буровиків та геофізиків, який вони успішно подолали. Далі продовжимо працювати над розкриттям потенціалу цього блоку", - заявив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування" пробурило розвідувальну свердловину, яка має найвищу показники видобутку серед свердловин, введених в експлуатацію за останні 2,5 роки.

Економічна правда