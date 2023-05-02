В АРМА передали 3 миллиона долларов активов, которые хранились в банке Гинера

Суд наложил арест и передал в управление АРМА около 3 миллионов долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гинеру - ГБР не называет банк, но речь идет о PINbank.

"В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин Рф", - заявили в ГБР.

"Уже установлено, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 88,89% акций PIN банка российского олигарха Евгения Гинера.

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение о конфискации 88,89% акций Первого инвестиционного банка (PINbank) российского олигарха Гинера.

Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

В ведомстве не называют банк, но, по данным НБУ, Гинер является бенефициарным владельцем АО "Первый инвестиционный банк" (Pinbank).

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых являются депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., которые объединены в группу VS Energy.

Решением СНБО от 19 октября 2022 года, среди прочего, применены санкции к Гинеру сроком на 10 лет.

Экономическая правда