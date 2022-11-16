Суд арестовал активы Гинера, Бабакова и Воеводина в Украине

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

Соответствующие решения датированы 11 ноября.

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

Арест также наложен на выпущенные ценные бумаги:

паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд (ПЗНВИФ) "Межрегиональный венчурный фонд" номинальной стоимостью 500 млн грн;

ПЗНВИФ "Инфинити Премиум" - 250 млн грн;

ПЗНВИФ "Универсальный" - 1,2 млрд грн;

ПЗНВИФ "Премьерный" - 1,7 млрд грн;

ПЗНВИФ "Украинские технологии" - 1,25 млрд грн;

ПЗНВИФ "Реноме" - 400 млн грн

ЧАО "Украинская инновационно-финансовая компания" (акции на 2,05 млрд грн и облигаций на 150 млн грн);

ПАО Отель "Премьер Дворец" (акций на 1,245 млрд грн и облигаций на 42,5 млн грн);

ООО "Новая финансовая компания" - облигаций на 800 млн грн.

Таким образом, общая стоимость арестованных ценных бумаг составляет 9,58 млрд грн.

Исходя из текста определений Офис генерального прокурора осуществляет досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч.ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), ч. 3 ст. легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), часть 3 статьи 258-5 (финансирование терроризма), часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), часть 2 статьи 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами , которые предоставляют публичные услуги) и часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов).

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины начиная с 2001 года, и по настоящее время осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами российской федерации и к числу организаторов которой принадлежат Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин", – говорится в постановлении.

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Решением Совета национальной безопасности и обороны Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

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