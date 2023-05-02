В МВД рассказали, когда в "Дії" заработает услуга купли-продажи авто

Начиная с июня украинцы смогут зарегистрировать авто непосредственно в салоне, с августа – приобрести номера онлайн, а с сентября весь процесс купли-продажи авто будет переведен в цифровой вариант.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уже в сентябре с Минцифрой планируем весь процесс купли-продажи автомобилей перевести в цифровой вариант – в "Дія". Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них", – рассказал министр.

Он добавил, что также будет ликвидирована обязательная техническая экспертиза - людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки. Техническая экспертиза остается только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто.

Клименко также рассказал, что регистрация автомобиля автосалонами будет возможна уже в июне. При покупке автомобиля в автосалоне покупатель будет сразу получать техпаспорт и номерной знак. Для этого не нужно будет приезжать в сервисный центр.

Также будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

"В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время", - рассказал глава МВД.

Напоминаем:

В "Дії" доработали сервис, позволяющий поделиться техпаспортом на автомобиль, и добавили возможность отменить шеринг.

В марте в сервисе "Дія" запустили бета-тестирование отмены шеринга авто, принять участие в бета-тесте два человека - владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем.

Летом прошлого года Министерство цифровой трансформации вернуло возможность поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія".