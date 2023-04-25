У Дії дозволили скасовувати шеринг автівки

У Дії доопрацювали сервіс, який дозволяє поділитися техпаспортом на автівку, та додали можливість скасувати шеринг.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Так, тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають авторизуватися в Дії, обрати у розділі "Послуги" шеринг авто та скасувати шеринг.

Належні користувачі можуть ініціювати скасування. Для цього необхідно авторизуватися в Дії, перейти до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та обрати "Відмовитися від користування авто", після чого пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично і техпаспорт зникне з Дії належного користувача, додають у Мінцифри.

Нагадуємо:

У березні у сервісі "Дія" запустили бета-тестування скасування шерингу авто, взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.

Влітку торік Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".







