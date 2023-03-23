У "Дії" тестують скасування шерингу авто
У сервісі "Дія" запустили бета-тестування скасування шерингу авто, взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.
Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.
"Скоро в Дії можна буде не лише поділитися техпаспортом з іншою людиною, а й скасувати шеринг авто онлайн. Послуга особливо актуальна під час війни, адже дає можливість пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти близьким виїхати з зони бойових дій.
Тож щоб скасування шерингу в Дії працювало коректно та швидко, потрібно все протестувати", - йдеться у повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна, якщо ви:
- власник автомобіля і користуєтеся шерингом авто;
- або ж належний користувач, якому пошерили автівку;
- маєте Дія.Підпис;
При цьому взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, якого призначили належним користувачем. Записатися на бета-тест можна за посиланням.
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Економічна правда