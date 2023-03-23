У "Дії" тестують скасування шерингу авто

У сервісі "Дія" запустили бета-тестування скасування шерингу авто, взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"Скоро в Дії можна буде не лише поділитися техпаспортом з іншою людиною, а й скасувати шеринг авто онлайн. Послуга особливо актуальна під час війни, адже дає можливість пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти близьким виїхати з зони бойових дій.

Тож щоб скасування шерингу в Дії працювало коректно та швидко, потрібно все протестувати", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до бета-тесту можна, якщо ви:

власник автомобіля і користуєтеся шерингом авто;

або ж належний користувач, якому пошерили автівку;

маєте Дія.Підпис;

При цьому взяти участь в бета-тесті мають дві людини - власник авто та водій, якого призначили належним користувачем. Записатися на бета-тест можна за посиланням.

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Економічна правда