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У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто – Мінцифри

Вівторок, 23 серпня 2022, 11:23 - Анастасія Жарикова
 
Дія

Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", – написав міністр.

За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.

Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".

Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".

Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.

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