Новости 16 мая: подозрение Фуксу, Украина сбила российских ракет и дронов на $120 миллионов

О чем говорили сегодня?

Об атаке. В ночь на 16 мая Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине по меньшей мере 119,08 млн долл

О Фуксе. Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного бизнесмена Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов

Об олигархах. Крупнейший агрохолдинг Украины Kernel Holding подал заявление в Управление финансового надзора Польши на получение разрешения на вывод акций компании из обращения на Варшавской фондовой бирже.

Об арестах. Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

О недвижимости. Продажи недвижимости на первичном рынке в прошлом году уменьшились в 8-12 раз, на вторичном рынке - втрое

Эксклюзивы ЭП

Обуховская туалетная бумага со следами РФ. Как экс-депутат Думы пытается сохранить бизнес в Украине

Государство арестовало украинские активы крупной австрийской компании и подозревает ее в выводе средств в Россию. При чем здесь бывший нардеп Госдумы и проблемный кредит Укрэксимбанка?

Как Россия ворует украинские зерновые рынки

РФ ворует не только украинское зерно, но и покупателей. Вторжение позволило россиянам захватить традиционные рынки сбыта украинской сельхозпродукции.