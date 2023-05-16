Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського, які контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову суду від 4 травня, яку агентство має у своєму розпорядження.

Постанова набула законної сили 10 травня.

Так, серед наведених в постанові компаній - ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у Покровській вугільній групі.

Крім того, заарештовано частку в ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та її підприємствах.

прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права для збереження речових доказів, йдеться в постанові.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2023 років Новинський, щоб уникнути блокування своїх активів, намагався змінити власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, що йому належать.

За даними прокуратури, що Новинський намагався передати свої активи громадянам іноземної держави, у тому числі особам, які мають безпосередній зв'язок з Росією, таким чином він вчинив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Зокрема, після застосування щодо нього санкцій Новинський залучив громадян Кіпру, які здійснюють свою діяльність на території РФ, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

"До махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. Своєю чергою, Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній.

При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара", - пише агентство з посиланням на ухвалу суду.

Нагадаємо:

Державна служба геології та надр зупинила дію ліцензій на розробку двох родовищ на Харківщині та Полтавщині у компанії Enwell Energy, що входить до групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.

Міністерство юстиції скасувало реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників "Смарт-Холдинг", "Укргазвидобуток" та "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" Вадима Новинського.

У січні цього року група Smart Holding олігарха Вадима Новинського заявила про завершення чергового раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст.

4 травня за матеріалами СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень. До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

У холдингу Новинського заявили про загрозу зупинки всіх активів

Економічна правда