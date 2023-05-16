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Нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум 120 мільйонів доларів

Вівторок, 16 травня 2023, 11:02 - Анастасія Жарикова

У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонаймеше 119,08 млн дол.

Про це свідчать розрахунки ЕП за даними Командування повітряних сил.

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Командування повітряних сил ЗСУ

Уночі ворог випустив по Україні:

  • 6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";
  • 9 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);
  • 6 ударних БПЛА Shahed-136/131;
  • 3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол. 

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.

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