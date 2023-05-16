Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контролируются через "Смарт Холдинг" или через аффилированные оффшорные фирмы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление суда от 4 мая, которым агентство располагает.

Постановление вступило в законную силу 10 мая.

Так, среди приведенных в постановлении компаний - ЧАО "Укргазвыдобуток", ООО "Смарт-Холдинг", ООО "Аркона Газ-Энергия", ООО "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед", МК "Запорожсталь", МК "Каметсталь", Центральный, Северный и Ингулецкий ГОКи, а также ряд угледобывающих предприятий в Покровской угольной группе.

Кроме того, арестована доля в ООО "Метинвест Холдинг" (23,76% доля) и ее предприятиях.

прокурор обратился к судебному следователю с ходатайством о наложении ареста на корпоративные права для сохранения вещественных доказательств, говорится в постановлении.

Досудебным расследованием установлено, что в период 2022-2023 годов Новинский, чтобы избежать блокировки своих активов, пытался сменить владельца (конечного бенефициара) корпоративных прав принадлежащих ему предприятий.

По данным прокуратуры, Новинский пытался передать свои активы гражданам иностранного государства, в том числе лицам, имеющим непосредственную связь с Россией, таким образом он совершил действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество).

В частности, после применения в отношении него санкций Новинский привлек граждан Кипра, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ, основал кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал активы группы своих компаний.

"К махинациям причастны должностные лица в Украине, в частности нотариусы, которые узаконили эти сделки. В свою очередь, Министерство юстиции Украины своими приказами от 10 апреля и 2 мая 2023 года отменило противоправные действия государственных регистраторов и частных нотариусов по удалению сведений из госреестра относительно конечного бенефициарного владельца компаний.

При этом в реестре восстановлена информация о фактическом конечном бенефициаре", - пишет агентство со ссылкой на определение суда.

Напомним:

Государственная служба геологии и недр остановила действие лицензий на разработку двух месторождений на Харьковщине и Полтавщине у компании Enwell Energy, входящей в группу "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Министерство юстиции отменило регистрационные действия по изменению конечных бенефициарных владельцев "Смарт-Холдинг", "Укргазвыдобуток" и "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.

В январе этого года группа Smart Holding олигарха Вадима Новинского заявила о завершении очередного раунда реструктуризации, в результате которой ее основатель решил передать активы в траст.

4 мая по материалам СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского на более 10,5 миллиарда гривен. В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

В холдинге Новинского заявили об угрозе остановки всех активов.

Экономическая правда