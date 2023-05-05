Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища

Державна служба геології та надр зупинила дію ліцензій на розробку двох родовищ на Харківщині та Полтавщині у компанії Enwell Energy, що входить до групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на наказ №232 Держгеонадр та біржове повідомленні Enwell Energy, заява компанії у розпорядженні ЕП.

Зареєстрована у Британії компанія Enwell Energy з групи "Смарт-Холдинг" мала ліцензії на розробку надр Васищівського (Харківщина) і Свистунківсько-Червонолуцького (Полтавщина) газоконденсатних родовищ.

Наказом від 4 травня Держгеонадр зупинило дію цих ліцензії через запровадження санкцій проти екснардепа Вадима Новинського.

У січні група "Смарт-Холдинг" Новинського заявила про завершення раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст. Проте згодом Міністерство юстиції скасувало такі реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників "Смарт-Холдингу", а також компаній "Укргазвидобуток" та "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" Новинського.

У біржовому повідомленні Enwell йдеться про те, що компанія припиняє видобуток на Васищівському родовищі, яке забезпечує приблизно 12% видобутку групи. Польові роботи на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі уже були і будуть призупинені. К

Раніше Держгеонадр зупинила дію ліцензії компанії "Укргазвидобуток" на Островерхівське газоконденсатне родовище (Харківщина) – також через санкції. Крім того, Держгеонадр чекає від"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" до 1 червня надати додаткову інформацію та/або усунути порушення в розкритті інформації про кінцевих бенефіціарів ще двох родовищ на Полтавщині.

У групі "Смарт-Холдинг" вважають, що своїми діями Мін’юст порушив міжнародне та українське законодавство "та примусово повернуло до кінцевих бенефіціарів компаній Групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, грубо порушивши права кіпрських довірчих керуючих".

Ця дія, пояснюють у групі, дозволила накласти арешт на інші компанії "Смарт-Холдингу", зокрема, на нерухомість та суднобудівні активи, а також зупинити ліцензії компанії Enwell Energy, що лістингується на Лондонській біржі.

Група заявляє, що дії Служби безпеки та Мін’юсту є незаконними та не мають правових підстав щодо висунутих звинувачень. "Ми заявляємо, що будемо захищати свої права в судах різних юрисдикцій", – йдеться у заяві "Смарт-Холдингу".

Нагадуємо:

Міністерство юстиції скасувало реєстраційні дії щодо змін кінцевих бенефіціарних власників "Смарт-Холдинг", "Укргазвидобуток" та "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" Вадима Новинського.

У січні цього року група Smart Holding олігарха Вадима Новинського заявила про завершення чергового раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст.

4 травня за матеріалами СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень. До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.