Новинський передав свої активи і вийшов із бенефіціарів Smart Holding до введення проти нього санкцій

Велика інвестиційно-промислова група Smart Holding оголосила про зміну власника, яким донедавна був екснардеп Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року та зареєстровано Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру", – зазначається в повідомленні на сайті холдингу.

У компанії повідомили, що довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

"Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи … Згідно з вищезазначеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи", – наголошується в релізі.

Відповідно до публікації компанії, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.

Smart Holding – одна з найбільших інвестиційних груп України, одним з основних активів є 23,76% у гірничо-металургійному холдингу "Метінвест".

Нагадуємо:

Введені РНБО та затверджені президентом санкції щодо колишнього народного депутата та акціонера гірничо-металургійної групи "Метінвест" Вадима Новинського не вплинуть на роботу компанії.

РНБО 2 грудня ввела санкції щодо, зокрема, колишнього народного депутата Вадима Новинського.