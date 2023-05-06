В холдинге Новинского заявили об угрозе остановки всех активов

Из-за ареста активов почти весь бизнес группы Smart Holding олигарха Вадима Новинского не может продолжать операционную деятельность, под угрозой увольнения около 3000 человек.

Об этом пресс-служба группы Smart Holding сообщила в комментарии LIGA.net.

Отмечается, что в результате ареста уже заблокирована работа агропромышленного и газового бизнеса и предприятия по добыче гранита.

В Смарт-Холдинг добавили, наложенные аресты дали основание остановить действия спецразрешений на пользование недрами, из-за чего агропромышленному бизнесу уже отключили воду и они не имеют возможности осуществлять полив.

В компании подчеркнули, что именно газовый бизнес - SmartEnergy - был и остается едва ли не единственным прибыльным во время войны. Это позволило перераспределять денежные потоки и удерживать другие неприбыльные активы Группы и те, которые подверглись значительным разрушениям.

"Если не разблокировать операционную деятельность бизнеса, в частности газового, немедленно, то по оценкам, в течение 1-2 месяцев менеджмент будет вынужден полностью останавливать деятельность всех активов и увольнять людей", - отметили в Группе.

Добавляется, что почти 3000 человек оказались на грани увольнения.

Также, из-за отсутствия финансирования под угрозой полной остановки и увольнения людей Smart Urban Solutions (недвижимость), SmartMaritime Group (судостроение) и Naval (индустриальный парк).

Напомним:

Государственная служба геологии и недр остановила действие лицензий на разработку двух месторождений на Харьковщине и Полтавщине у компании Enwell Energy, входящей в группу "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Министерство юстиции отменило регистрационные действия по изменению конечных бенефициарных владельцев "Смарт-Холдинг", "Укргазвыдобуток" и "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.

В январе этого года группа Smart Holding олигарха Вадима Новинского заявила о завершении очередного раунда реструктуризации, в результате которой ее основатель решил передать активы в траст.

4 мая по материалам СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского на более 10,5 миллиарда гривен. В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.