"Новая почта" в июне откроет первые отделения в Чехии

Украинская логистическая компания "Новая почта" в июне откроет свои первые отделения в Чехии.

Об этом в комментарии Forbes сказал СЕО Nova Post в Чехии Владимир Стеренчук.

"Уже в начале июня украинцы в Чехии смогут отправлять родным домой и получать посылки, документы, грузы из Украины через "Новую Почту", - сказал он.

Первые два отделения Nova Post откроют в Праге, речь идет о почтовом (до 30 кг) и грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг.

По словам Стеренчука, следующим после Праги будет город Брно.

Напомним:

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла отделение в Каунасе - это уже второе отделение Nova Post в Литве.

Перед этим "Новая почта" вышла на рынок Польши - на начало апреля работали 30 отделений Nova Post в 18 польских городах.

Также "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии и Румынии.

Экономическая правда