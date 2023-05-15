"Новая почта" открыла второе отделение в Литве

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла отделение в Каунасе - это уже второе отделение Nova Post в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне, кроме курьерской доставки, украинцы из Каунаса и окрестных городов получили возможность легко отправлять вещи домой и быстро получать посылки из Украины и через отделение.

Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг. Работает отделение ежедневно по адресу г.Каунас, Studentų g. 16", - говорится в сообщении.

Срок доставки - 5 рабочих дней.

Первое отделение Nova Post открыли в марте в Вильнюсе. Чаще всего украинцы пересылают документы, одежду, обувь, косметику и книги, рассказали в компании.

Кроме доставки в отделение, можно заказать адресную доставку в любой город в Литве или в Украине.

Экономическая правда