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"Новая почта" планирует вскоре открыть отделения в Германии и Румынии

Четверг, 23 февраля 2023, 18:35 - Алексей Павлыш

Украинская логистическая компания "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии и Румынии.

Об этом написал в Facebook сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

Отвечая на вопрос одного из пользователей в комментариях об открытии в Германии, он написал: "Работаем, открытие уже в апреле".

"Первый город - Берлин, потом Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", - добавил Поперешнюк.

Относительно Румынии он ответил: "Открытие - 2-й квартал".

"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде", - резюмировал Поперешнюк.

Напомним:

Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте откроет первое отделение Nova Post в столице Литвы Вильнюсе.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла отделение в польском Катовице - это 19 отделение Nova Post в Польше.

Экономическая правда

Новая почта компании доставка Германия Румыния
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