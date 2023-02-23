"Новая почта" планирует вскоре открыть отделения в Германии и Румынии

Украинская логистическая компания "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии и Румынии.

Об этом написал в Facebook сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

Отвечая на вопрос одного из пользователей в комментариях об открытии в Германии, он написал: "Работаем, открытие уже в апреле".

"Первый город - Берлин, потом Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", - добавил Поперешнюк.

Относительно Румынии он ответил: "Открытие - 2-й квартал".

"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде", - резюмировал Поперешнюк.

Напомним: