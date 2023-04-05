Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте открыла 10 новых отделений в Польше: на начало апреля работают 30 отделений Nova Post в 18 польских городах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что наибольшее количество отделений открыто в Варшаве - 6, в Кракове - 4, по 2 отделения в Люблине, Вроцлаве, Познани и Гданьске, в остальных городах - по одному.

"До конца июня планируется открыть 50 отделений во всех польских воеводствах.



В марте сеть Nova Post в Польше увеличилась на 10 отделений. Они открылись в новых польских городах, таких как Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Также начали работать два новых отделения в Кракове - теперь их в этом городе четыре", - говорится в сообщении.

При этом среди новых отделений открыто шесть почтовых, в которых клиенты могут получать и отправлять посылки до 100 кг, а также четыре грузовых, до 1000 кг, в таких городах как Быдгощ, Еленя-Гура, Ополе и Краков (отделение №3).



Более подробную информацию об адресах отделений и график их работы можно найти по ссылке.

В "Новой почте" добавили, что чаще всего в Украину отправляют косметику, духи, БАДы, бытовую химию, пищевые продукты в заводской упаковке, которые не требуют специального температурного режима, и одежду. Срок доставки составляет от 3 дней.

Напомним:

Лоигстическая компания "Новая почта" объявила о запуске услуги адресного забора в Польше: отныне клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.

Экономическая правда