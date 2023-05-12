Новости 12 мая: президент ввел в действие новые санкции, в Украине создали реестр активов российских олигархов

О санкциях. Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении 41 человека, посредством которых Россия сохраняла контроль над металлургическим комбинатом Запорожсталь. А также в отношении 493 юридических и 208 физических лиц, связанных с российским ВПК.

О восстановлении. В правительстве разрабатывают новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье, кроме уже запущенной с 10 мая программы "єВідновлення".

О реестре активов. Аналитический центр StateWatch и онлайн сервис YouControl представили реестр украинских активов российских олигархов. Инструмент должен помочь ускорить взыскание украинских активов россиян и коллаборантов.

О "Дружбе". Европейский Союз предложил официально прекратить транспортировку российской нефти в Германию и Польшу, такую норму могут включить в 11-й пакет санкций против РФ.

О планах ЕС. ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель в Черном море для улучшения связи с Грузией и уменьшения зависимости от линий, проходящих через Россию.

Эксклюзив ЭП

Король полуфабрикатов. Как "Галя" из Луцка стала "балуваною" и вышла на международную арену

Начав с десяти магазинов в Луцке, "Галя балувана" через два года стала одной из крупнейших сетей страны. Теперь компания имеет 700 торговых точек и начала экспансию на внешние рынки.