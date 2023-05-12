В Украине презентовали первый реестр украинских активов российских олигархов

Аналитический центр StateWatch и онлайн сервис YouControl представили реестр украинских активов российских олигархов. Инструмент должен помочь ускорить взыскание украинских активов россиян и коллаборантов.

Об этом говорится в совместном прессрелизе.

Как отметила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, в рамках закона "О санкциях" Высшим антикоррупционным судом уже удовлетворены 19 из 20 исков Минюста к подсанкционным лицам.

В частности, ВАКС удовлетворил исковые требования Минюста по взысканию активов экспрезидента Виктора Януковича, российских олигархов Аркадия Ротенберга, Евгения Гиннера, Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, и частично Олега Дерипаски и коллаборанта Владимира Сальдо.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Украины выявлено около 230 активов подсанкционных пособий агрессии против Украины, однако в настоящее время есть около 30-50 активов, которые можно назвать значительными и к владельцам которых применена санкция блокирования после 24.05.2022, что позволяет дальнейшее взыскание решением ВАКС", - идет в сообщении.

В процессе реализации государственной санкционной политики власть сталкивается с рядом трудностей в процессе ее реализации. Среди них:

отсутствие единой информационной базы, позволяющей осуществлять быстрый и удобный поиск подсанкционных субъектов;

сжатые сроки рассмотрения дел о применении санкции взыскания.

Аналитический центр StateWatch в рамках проекта Trap Aggressor в свою очередь презентовал первый реестр активов российских олигархов на территории Украины, позволяющий отслеживать статус имущества и бизнеса агрессора в процессе конфискации и систематизировать имеющиеся данные.

Реестр сейчас насчитывает данные о 53 олигархах из рейтинга "200 самых богатых бизнесменов" российского Forbes за 2021 год, а также ряд других россиян, которые находятся под украинскими санкциями и являются бенефициарами бизнеса в Украине.

state watch

Пока он содержит досье на 112 украинских компаний общей стоимостью корпоративных прав на 6 млрд грн. 12 компаний уже взыскали в доход государства из-за административных исков в ВАКС, корпоративные права 21 актива – арестовали в рамках различных уголовных производств.

В реестр не попали лица из списка российского Forbes, не находящиеся под санкциями Украины, не имеющие связей с украинскими активами. С

папы компаний в реестре делятся на арестованные и конфискованные.

Конфискация активов в рамках Закона Украины "О санкциях" Украина началась в сентябре 2022 года. Впрочем, активы конфискованы только у нескольких россиян, поэтому этот реестр поможет отследить результативность процесса конфискации", - добавили аналитики.